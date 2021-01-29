新冠肺炎｜德國研究稱染疫或影響男性精子質素　英國專家質疑

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-29 19:10

醫學期刊《生殖》（Reproduction）1月29日刊出最新研究結果，德國研究稱感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）或會損害男性精子質素，影響病人生育能力。撰寫報告的科學家稱，這是全球首次有直接實驗證據顯示，病毒會損害男性生殖系統。

德國吉森大學（Justus Liebig University）的研究人員在60天內，以10天作為一個間距進行研究。他們分析84名患有新冠肺炎的男子，以及105名健康男子的數據。

研究結果發現，患有新冠肺炎的男子，精子細胞的炎症及氧化壓力（oxidative stress）大幅增加，精子濃度（sperm concentration）、活動力及形狀都及病毒影響。此外病毒用於入侵肺部的受體，亦在病人睪丸被發現。

研究人員稱雖然那些影響傾向隨時間改善，但情況在新冠肺炎病人身上仍然重大，以及不正常地偏高。曾病得愈重的人，身體出現的改變更大。

一些專家對報告結論提出質疑，並呼籲外界小心研究發現過度類化（overgeneralization）。英國設菲爾德大學（University of Sheffield）男性生殖醫學專家佩西（Allan Pacey）對報告如何詮釋數據的評論則是「強烈籲請小心」。

英國公司CARE Fertility Group胚胎學專家艾利森・坎貝爾（Alison Campbell）稱，現時沒決定性的證據顯示新冠肺炎對精子或男性生殖潛能有長期影響。她說男士們不應過分緊張。

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