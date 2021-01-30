疫情下家暴受害者「避無可避」　美國「佛心」公司免費助人搬家

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-01-30 10:05

家庭暴力（簡稱「家暴」），是指家庭成員間實施身體或精神上的傷害行為，往往由於現實之親屬關係與利益的約束而出現一定程度的隱蔽性，以致於這類傷害行為被掩蓋或要求不得聲張外揚、家人以外之人亦常袖手旁觀，不願介入或協助。

根據衛服部統計資料，家暴事件通報案例數逐年攀升，是因為家暴情形愈來愈猖狂，還是大家對於家庭暴力的意識升高，愈來愈不會忍氣吞聲了呢？雖然說一昧退讓可不好，但當家庭暴力的情況發生，最重要的是安全離開現場，打999都是可以的。法律上，也有「暫時保護令」和「通常保護令」可以使用，一旦保護令核發，若相對人違反保護令，則會面臨刑期、拘役、或罰款等刑罰。

搬家公司College Hunks「免費」幫助家暴受害者逃離魔掌

很多沒同理心的人在聽到家暴案例時，第一直覺反應都會是「為什麼不離開呢？」這種站着說話不腰疼的問題。事實上，「離開」所要考量的事情超乎旁人所想像得多，被家暴者通常都是弱勢，少了資源也缺乏力量。不過，根據ladbible和goodnewsnetwork的報道，美國就有一間名為「College Hunks」的搬家公司，專門協助家暴受害者逃離家園，而且還全程免費喔！

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由於新冠肺炎的緣故，外國許多城市都進入封鎖狀態，家暴受害者更是毫無退路、根本無處可逃，使得他們的危機與日俱增。而「College Hunks」就推出了「家暴受害者搬遷計劃」，自它實施以來，幫助了超過100多名家暴受害者搬離原本的住所，而且完全不收費！

除了支援受暴者，還協助防疫、兒童福利

這間搬家公司是由Nick Friedman和Omar Soliman共同創立，兩人是大學好友，起初只是在2005年時用一輛破舊貨車所營運的搬家公司，經過15年的努力後，目前在北美地區共有131個據點，並也已拓展到加拿大。

如果受暴者需要此類幫助，家暴當事人必須先聯繫當地的家庭暴力防治收容所，誠實告知自己的情況，經過認證後再由收容所向「College Hunks」協調搬家需求，並派出專業人員在搬家時到場協助，因此才能保護受害者和搬家人員的安全。聯合創辦人Nick Friedman也表示，公司始終積極的採取辦法，幫助那些在不良家庭環境裏的受害者，好讓重要、卻鮮為人知的問題被重視。

即便日後疫情結束，這項服務也會持續下去；而除了援助家暴受害者之外，在防疫期間「College Hunks」也義務協助運送新冠肺炎試管及其他醫療設備，或在醫院與醫院間移動病床、為醫療人員提供物資等等。他們每到一個地方完成工作後，還會主動向當地需要的兒童供應兩頓餐點，至今為止已供應了超過一百萬份的食物了。真的可以說是超佛心的搬家公司呀！

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