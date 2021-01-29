新冠肺炎｜阿斯利康疫苗獲歐盟批出使用許可　世衛或兩周內跟隨

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-30 00:26

歐洲藥物管理局（European Medicines Agency，EMA）1月29日宣布，建議批准英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研究的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗使用許可，是繼輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）之後，第三款獲歐盟「開綠燈」的新冠疫苗。

EMA行政總監庫克（Emer Cooke）指，連同這款疫苗，當局擴大歐盟及歐洲經濟區（EEA）民眾的疫苗選項，有助抗疫及保障大家。

當局建議18歲以上的人士接種該疫苗，不過德國的衛生部門28日在起草的建議中提到，由於缺乏足夠數據證明阿斯利康疫苗對長者的效用，因此只建議18至64歲人士接種。而EMA亦承認疫苗對55歲以上人士的效用仍是未知之數，但預計長者都可受到保障，因此將他們列入可接種名單上。

另外世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）同日表示，希望在未來兩周向阿斯利康批出緊急使用許可，指如果一切順利，就可以開始從印度和韓國的疫苗工場得到疫苗。

↓想知道其他國家或地區民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

不過阿斯利康及另一藥廠輝瑞（Pfizer）的疫苗供應進度未如預期，因此歐盟極需更多疫苗以追上進度。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）27日表明，如果藥廠未能按照約定交付疫苗，將採取所有法律途徑，即意味疫苗或被禁止出口。