新冠疫苗｜強生疫苗有效率66%　在南非有效率偏低

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-29 22:45

美國強生（Johnson & Johnson）1月29日公佈，其所研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗在全球性第三階段測試中，在預防病情嚴重的新冠肺炎方面，有效率85%。不過它看來對其他病毒株如南非變種病毒有效率偏低。

強生疫苗在預防中度至重症新冠肺炎方面，它在美國的有效率是72%、拉丁美洲66%，以及南非是57%。整體來說它的有效率是66%。

這相對於美國輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯手研發的疫苗，以及美國莫德納（Moderna）有份研發的疫苗有引人注目的距離。Pfizer-BioNTech及莫德納疫苗對新冠肺炎的有效率約95%，對重症的預防有效率更高。

雖然強生疫苗只可說是中度有效，美國有線電視新聞網（CNN）引述專家稱，疫苗在美國及世界其他地方用作大流行仍是有效的。

《華爾街日報》稱，公司稱會在2月初尋求美國授權批准使用。美國食品藥物管理局（FDA）已暗示，它會批准使用安全以及有效率低於50%的疫苗。

美股期貨受消息影響，早段急跌。道指期貨一度跌160點，或0.5%；標指期貨跌0.3%；納斯達克100指數期貨跌1.5%。強生公在有關消息後，它的股價在開市前時段急跌逾3%。