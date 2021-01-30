緬甸軍方稱大選涉舞弊不排除政變　民眾上街示威　後稱會保護憲法

撰文： 許懿安 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-30 23:15

緬甸軍方1月30日指，他們會保護及遵守憲法，並會依法行事。英媒當日稱，此舉可緩解民眾對軍方或企圖奪權的擔憂。

緬甸政局本周出現緊張。在下周新一屆國會開會之際，軍方一名發言人稱拒絕排除發動政變的可能。他警告說，選舉舞弊的指控倘不獲處理，軍方或會「採取行動」。

該國選舉委員會28日拒絕軍方有關說法，稱沒誤差大到影響投票的可信性。

國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）27日稱，如憲發不被遵守，應予廢除。

發言人與敏昂萊的言論觸發緬甸多市民眾上街示威。30日有約200人在仰光遊行。

路透社30日稱，在示威者上街後，軍方稱：「緬甸國防軍（Tatmadaw）正在保護2008年憲法，將依法行事。」他們稱敏昂萊的言論被誤解。

緬甸政局：圖為1月30日，緬甸軍方支持者在仰光示威，對聯合選舉委員會、當選政府及外國大使館提出抗議。（Reuters）

國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的執政黨全國民主聯盟（NLD）稱，軍方的聲明是一個「合適的解釋」。

NLD發言人妙紐（Myo Nyunt）對路透社說，該黨想軍方成為一個「在選舉方面接受民眾意願」的組織。