GME｜紐約年輕人號召重新佔領華爾街示威　抗議Robinhood限制交易

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-01-31 15:40

美國紐約年輕共和黨人計劃1月31日衝入曼哈頓下城區（lower Manhattan）的祖科蒂公園（Zuccotti Park），進行「重新佔領華爾街」示威，抗議對沖基金和其他金融機構採取行動阻止散戶買入遊戲驛站（GameStop）及AMC等股票。

圖為2020年12月17日，美國加州一部手機顯示羅賓俠公司的應用程式。（Getty）

這班年輕人的所屬組織紐約青年共和黨俱樂部（New York Young Republicans Club，NYYRC）29日在Twitter發文呼籲民眾「帶上標誌並穿上暖和的衣服，1月31日中午12時加入重新佔領華爾街的行動」。

Sunday. January 31. 12pm. Zuccotti Park. Be there! Register below. https://t.co/Cl7fgc0Bci — New York Young Republican Club (@NYYRC) January 29, 2021

NYYRC主席瓦克斯（Gavin Wax）接受《紐約郵報》訪問時說，「過去幾天的事絕對是卑鄙的，這惹惱了很多人。精英和其他階層已無法與金融巨頭一同賺錢獲利。」他的言論顯然是針對美國券商羅賓俠公司（Robinhood）阻止用戶購買遊戲驛站等公司股份。

瓦克斯表示，「我確實認為他們需要遭到起訴。當中很多人需要入獄。短訊和電子郵件必須被查封。這需要經過協調的行動以引起反響。」