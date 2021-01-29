Robinhood限制交易GME等股份　行政總裁辯稱保障公司和顧客

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-29 15:09

股票經紀商羅賓俠公司（Robinhood）限制用戶交易遊戲驛站公司（GameStop）等公司股份，引起爭議。公司行政總裁特內夫（Vladimir Tenev）1月28日解釋，做法是保障公司和顧客。

特內夫接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，公司是股票經紀商，需要遵守很多財務要求，包括證券交易委員會的淨資本要求和結算所的存款要求，因此他們要於不同結算所有存款。他提到，部份要求按照市場波動而有變動，當前環境尤其顯著。

特內夫否認公司現時流動資金出現問題，指動用信貸額度只是預防措施。他表示，希望容許顧客按照規定和監管盡可能不受限制進行交通，因此動用信貸額度，於合理範圍內將結算所的存款金額加至最大。他否認是市場莊家或對沖基金指示作出決定。

彭博社引述知情人士指，羅賓俠公司最少動用數億美元信貸額度。貸方包括摩根大通和高盛。

圖為2020年12月17日，美國加州一部手機顯示羅賓俠公司的應用程式。（Getty Images）

羅賓俠公司表示，鑑於近期的波動，遊戲驛站和其他股票的交易將受到限制，只准投資者出售股票，不准買入。公司後來撤銷限制。盈透證券集團（Interactive Brokers）當日也一度限制交易相關股票。有散戶不滿，提出訴訟索償。議員也要求調查事件。