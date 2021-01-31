俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼支者再示威　519人被捕

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-31 18:34

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）支持者1月31日再發動示威，要求政府釋放他。英媒31日引述俄羅斯示威監察組織OVD-info估計，俄羅斯警方在全國多處拘捕519人，稱他們參加未經批准的集會。

31日進行的抗議行動，先在海參崴（Vladivostok）出現。有數十人不理警方在活動開始前進行阻攔，繼續參加示威。在俄羅斯集會開始前，多市有逾260人被捕。

半島電視台31日引述網上流傳的影片報道，被捕的示威者遭警方押上巴士。片中另有一些年輕在街上跳舞及喊出口號，稱總統普京（Vladimir Putin）的是賊，以及高叫「還俄羅斯自由」。

莫斯科警方為應對情況，前所未見地宣布首都7個地鐵站關閉，限制人們在市中心示威。

納瓦爾尼2020年8月20日中毒，2天後由醫療專機送往德國柏林就醫。他體內被驗出神經毒劑諾維喬克（Novichok）。據說只有俄羅斯情報機關才能取用毒劑，惟政府及普京吾認涉案。

納瓦爾尼康復出院後，1月17日乘搭飛機返回俄羅斯，抵埗後被捕。他號召支持者23日發動全國示威，約100城市有人上街，近4,000人被捕。

俄羅斯政府為免再發生類似情況，27日突擊搜查納瓦爾尼的住所及辦公室，29日將納瓦爾尼的胞弟及親信等5人軟禁家中。政府稱他們被拘48小時，是調查的一部分。他們就上周末示威違反抗疫條例面臨刑事調查。