納瓦爾尼盟友向拜登列出35人制裁名單　車路士班主阿巴莫域治有份

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-01-31 07:22

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭莫斯科方面扣留後，其親密盟友阿舒爾科夫（Vladimir Ashurkov）1月30日認為，目前美國的制裁不足以阻止克里姆林宮鎮壓政治反對派和侵犯人權，因此敦促美國總統拜登（Joe Biden）應向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有密切關係的人士採取懲罰性行動。

阿舒爾科夫30日在自己的Facebook帳戶向拜登發公開信，稱「現有的制裁沒有觸及足夠多的合適人選」他在信中列出了35人，指他們都是納瓦爾尼認為應制裁的目標，當中包括億萬富翁、英超球會車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）、另一倫敦球會阿仙奴前班主烏斯馬諾夫（Alisher Usmanov）、普京政府的高官，以及幾間國有企業的負責人等。

This is my Samantha Smith moment: “Dear President Biden: I am writing to you to encourage the United States to sanction corrupt Russian allies of President Putin as part of your overall approach to Russia…” Posted by Vladimir Ashurkov on Saturday, 30 January 2021

阿舒爾科夫在《今日美國》（USA Today）撰文，稱西方必須制裁那些操縱選舉、竊取預算和毒害民眾的國家決策人，同時亦應一同制裁擁有他們資金的人。

拜登在1月26日與普京首次通話，就納瓦爾尼中毒一事向普京施壓。克里姆林宮表示，普京拒絕要求釋放異見人士的呼籲。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼1月28日在莫斯科的一家法院出庭受審，稱「您不會成功嚇到被政府搶劫數以千萬計的人」。（AP）

俄羅斯連日有大批民眾參與集會，要求釋放納瓦爾尼。再加上納瓦爾尼公開一段聲稱普京在黑海建造了一座價值13.5億美元宮殿的片段，更引發民眾的怒火。目前有關片段已經吸引超過1億次的點擊量。不過普京的多年盟友羅滕貝格（Arkady Rotenberg）在30日表示，該別墅是自己在兩年前買入。