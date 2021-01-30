新冠肺炎｜世衛專家到訪武漢市金銀潭醫院

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世界衛生組織（World Health Organization）負責調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）源頭的專家1月30日到訪武漢市金銀潭醫院。專家前一日曾到訪湖北省中西醫結合醫院。兩間醫院都有份治療疫情爆發初期的患者。

圖為2021年1月30日，世界衛生組織的專家抵達武漢市金銀潭醫院。（美聯社）

世衛專家達薩克（Peter Daszak）表示，與武漢市金銀潭醫院的主管和職員會面，並指這是很重要的機會，與抗疫關鍵時期於實地工作的醫護人員直接對話。

世衛早前表示，專家組會到武漢病毒研究所、華南海鮮市場、武漢市疾病預防控制中心視察。組織指，專家組已經要求索取詳細數據，並計劃與早期患者和參與抗疫的醫護對話。

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