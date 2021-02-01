索馬里酒店遇襲最少3死6傷　極端組織青年黨認責

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-01 10:00

索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu）1月31日有酒店遇襲，門外發生懷疑汽車炸彈爆炸，武裝分子並與政府軍隊駁火，最少3人死亡及6人受傷，極端組織青年黨（al-Shabaab）承認責任。

警方發言人指出，事發在當地時間31日下午5時，武裝分子先在Afrik酒店外引爆自殺式汽車炸彈，之後1名槍手衝入酒店向職員和住客開槍掃射，並與隨後趕到的政府軍駁火。

圖為1月31日，索馬里政府軍隊趕到遇襲酒店外面，準備入內拯救職員和住客。（Reuters）

襲擊原因仍然未明。據報襲擊發生時，一名高級軍事指揮官正身處酒店內，其他人包括高級軍事官員和議員也在酒店。Afrik酒店經常有國會議員、政治人物和保安官員到訪或入住，但外國人卻很少。

索馬里國家安全高級官員達希爾（Mohamed Dahir）表示，死者當中已確認包括2名平民及1名保安人員死亡，但死亡人數或會更高，另有6名平民在事件中受傷。美國有線新聞網絡（CNN）則引述警方指，一名索馬里前國防部長死亡。

極端組織青年黨透過其電台Andalus承認責任。青年黨與蓋達組織（al-Qaeda）有關聯，多次在索馬里及鄰國發動恐怖襲擊。