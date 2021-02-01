緬甸軍方不滿2020年11月大選結果　發動政變早有先兆？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-01 13:44

緬甸2月1日發生政變，軍方扣留國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）及政府高層，宣布接管權力及國家進入緊急狀態。軍方宣稱這是為調查2020年11月的選舉不公平事件。

圖為2月1日，宣布進入緊急狀態後的仰光市中心。（Reuters）

緬甸在2020年11月舉行議會大選，也是緬甸自2011年軍政府下台後舉行的第二次全國選舉。由昂山素姬領導的全國民主聯盟重挫軍方推舉的聯邦鞏固與發展黨，在人民院及民族院共取得396絕對大多數議席，取得壓倒勝利。

不過選舉被指出現問題，包括有選舉人的名稱多次重覆，部分投票站及設施有缺憾等。軍方聲稱共發現860萬宗選舉舞弊，要求推翻選舉結果。緬甸選舉委員則駁斥指並未找出足以影響選舉結果的謬誤。

軍方不滿情緒持續升溫，在1月26日，軍方發言人表示為處理目前「政治危機」，拒絕排除軍方接管政府的可能性；在28日，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）更表示「在特定情況下，有必要廢除憲法」。

圖為2月1日，緬甸仰光國營電視台內有軍人把守。軍方透過電視台發布接管權力的消息。（Reuters）

在首都內比都（Naypyitaw）及仰光（Yangon），裝甲車輛和坦克開始進駐城市，出入城市主要街道一度被封鎖，外界憂慮軍方即將發動軍事政變。

但在30日，軍方突然發表聲明澄清，指有關廢除憲法的說法是遭到曲解，強調軍方將保護並遵守國家憲法，同時也依法律行事，稍為令局勢緩和。

聯合國發言人29日表示，聯合國對最近緬甸情勢的發展有重大憂慮，呼籲所有各方停止任何形式的鼓動、挑釁，並應展現領導風範，及堅守民主規範，尊重選舉結果。

同日聯邦鞏固與發展黨與另一個支持軍方的政黨，共同向最高法院申請令狀，要求調查選舉舞弊。但在等待最高法院頒布決定前，軍方決定先發動政變。在2月1日清晨陸續扣留國務資政昂山素姬、總統溫敏及政府高層，宣布由軍方副總統敏瑞（Myint Swe）代任總統，國家進入為期1年的緊急狀態。