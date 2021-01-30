英媒：華大基因與解放軍合作減少漢族成員高原反應

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-30 23:59

英媒1月30日報道，華大基因（BGI Group）已與中國解放軍合作，進行範圍從呼吸道病原體大規模檢測至腦科學的研究工作。BGI更參與解放軍的計劃，尋求令軍方以漢族為主的成員減少受高原反應影響。

路透社通過檢視研究、專利申請及其他文件報道，有關高原反應的基因研究，會令部分邊境地區的士兵受惠。

美國智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）客座高級研究員卡尼亞（Elsa Kania）對路透社說，華大基因與解放軍的合作模式，是美國官員合理的關注點。

報道稱一個專家小組近期警告美國政府，敵對國家及非國家行為者或會尋找及針對美國人口的基因弱點，而例如中國等競爭對手可用遺傳學（genetics）去提高軍事人員的實力。

華大基因回應路透社的提問，指他們遵守與開放科學、數據分享及基因組研究（genomic research）有關的國際標準及中國法律。公司稱他們與軍方研究員的合作只為學術目的，他們強烈拒絕任何有關公司與解放軍有聯繫的指控，尤其是與他們的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）測試工具有關的指控。

中國外交部則稱，美國政府惡意地曲解及污蔑中國的軍民融合政策，亦推行不合理的制裁，它們會妨礙研究。