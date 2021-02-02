緬甸政變｜英國首相約翰遜譴責政變　外交部傳召緬甸大使

撰文：梁凱怡
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英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月1日譴責緬甸軍方發動政變，指必須釋放昂山素姬（Aung San Suu Kyi）等人。外交部同日傳召緬甸大使，強調英國將使用所有必要的外交手段，確保和平回歸民主。
約翰遜表示，譴責政變和非法囚禁昂山素姬等平民，指必須尊重人民的投票和釋放平民領袖。
I condemn the coup and unlawful imprisonment of civilians, including Aung San Suu Kyi, in Myanmar. The vote of the people must be respected and civilian leaders released.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2021
圖為2021年2月1日，位於英國倫敦的緬甸大使館。（美聯社）
外交大臣藍韜文（Dominic Raab）同樣發表聲明譴責政變，強調必須尊重緬甸人民的民主願望，聯邦議會必須和平復會。
外交部傳召緬甸大使，並向對方表示英國將與理念相近的夥伴合作，並使用所有必要的外交手段，確保和平回歸民主。