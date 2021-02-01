緬甸政變｜民主化五年：伴隨經濟自由化的「不自由」

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-02-01 19:30

2月1日，緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）遭軍方突襲拘留，當地政局動盪不安。 昂山素姬以國務資政身份掌政五年，評價好壞參半。然而，今次軍事政變發生後，可以說，緬甸距離想像中的經濟穩定發展、法治及民主問責機制願景，似乎不幸地陷入了倒帶的危機。

緬甸國務資政昂山素姬，在軍方奪權前是緬甸的實權當政者。（美聯社）

緬甸民主政府自2016年上台以來，政局勢於穩定，也因此近年來積極向外招商，促進與周邊地區的進出口貿易，試圖融入世界經濟秩序體系之中。像緬甸產辣椒，近幾年頻頻通過陸路邊境出口至中國和泰國，還會通過海路出口至更遠東的馬來西亞。農作物出口，是緬甸政府深化經濟開放以來賺取外匯、改善經濟的其中一項重要指標。

「在疫情爆發之前，海外對於本地辣椒的需求很大。不過，（緬甸）國內只有很少數的農夫會種植辣椒，所以辣椒產量一直都供不應求。而且，我們還需要確保有人種植足夠不同種類的辣椒。」緬甸當地一個農業協會的主席對當地媒體說道。

新冠肺炎疫情肆虐全球，對緬甸來說，疫症對社會經濟的打擊也相當大。截至1月31日，緬甸新冠肺炎個案總數錄得逾14萬宗，死亡人數超過3,100人。受制於國際旅遊客運中斷及全球實體消費市場低迷，近年來愈加依賴全球化貿易及服務的緬甸經濟，一樣遭遇衰退。

軍方發動軍事政變後，仰光市面上一片平靜。有居民指出，當地出現斷網情況。（AP）

向世界開放的新經濟

昂山素姬在2015年11月帶領緬甸全國民主聯盟贏得國會大選，實現政治民主化。掌握政治實權的昂山素姬領導新政府極力加強國內經濟對外開放。緬甸遂蛻變為新興東南亞經濟體，區內影響力也見增強。

2016年後，受惠於持續的外資投資及工業對外開放，緬甸GDP增長每年皆超過6%。緬甸經濟自由化改革的範疇觸及金融、能源、基建、零售等全方位的行業。譬如容許外資銀行收購本地銀行不多於三成半的公司股份；容許外資保險公司進駐及經營業務；容許外資獨資或合資企業進入本地日用品零售及批發行業等。

然而，2月1日發生政變後，因應軍方宣布的緊急狀態令，緬甸金融業幾乎陷入停擺。從上午開始，緬甸國內各銀行宣布暫停營業；位於仰光的證券交易所亦暫停交易。

突如其來的政治變化，勢將引發外資在當地的投資憂慮。

軍方發動政變奪權後，泰國曼谷的緬甸大使館門外有昂山素姬支持者發起示威，抗議軍事政變。（Reuters）

軍方既得利益盤根錯節

需要留意的是，香港是緬甸當地的主要外資來源之一。根據緬甸投資及公司局（DICA）從2019年10月至2020年4月的數據，香港對緬甸承諾投資金額達13億美元，佔當局年度吸資目標約23%，主要涉及地產、能源及成衣製造等產業。

中國政府也是緬甸其中一個最大貿易夥伴。2019年，緬甸與中國簽訂了有關中緬經濟走廊（CMEC）2019-2030年合作協議和諒解備忘錄，當中包括發展長達1700公里，由中國雲南省經曼德勒至緬甸若開邦港口城市皎漂（Kyauk Phyu）鐵路項目，也會成立特別經濟區和建設能源站。除此之外，緬甸當地的採礦、木材等領域，皆吸引了大量來自中方的龐大資金。

事實上，緬甸過去數年一躍成為東南亞的耀眼的新興巿場。外資湧入礦產、能源、港口運輸及貿易市場，但很多本地合作對口單位，實質上充滿軍方背景色彩。

譬如緬甸國內最大型的兩間主要綜合企業「緬甸經濟公司」（Myanmar Economic Corporation，MEC）、「緬甸經濟控股有限公司」（Myanmar Economic Holdings Limited，MEHL），皆是由軍方控制，掌握國內製造、地產、工業區、金融及保險等經濟命脈，與來自中國、日本、韓國和印度等國的外資開展大大小小的投資項目，經濟沾益甚豐。

2020年1月17日，緬甸國務資政昂山素姬在內比都總統府與中國國家主席習近平握手。（美聯社）

民主化、人權進程見掣肘

不只「自由開放」的經濟下，軍方持份的色彩依然濃厚。在人權、民主化進程等方面，昂山民主政府顯然難以擺脫軍方的掣肘。

當中最為國際社會詬病的，少不免要數到緬甸若開邦羅興亞穆斯林的難民危機。自2017年起，緬甸軍方被指對羅興亞穆斯林實施鎮壓，並施加燒村、屠殺、劫掠等暴行，數以十萬名羅興亞穆斯林被迫逃離到鄰國孟加拉。身為國務資政的昂山素姬卻對邊境屠殺事件無動於衷，昔日的「民主女神」、「人權女神」光環逐漸褪色。鑑於羅興亞人事件，美國自2019年起加強對緬甸軍方的制裁，被制裁人士包括在今次政變後接管政權的國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

還有在2018年，兩名《路透社》記者瓦倫（Wa Lone）和覺梭吳（Kyaw Soe Oo）因為報道羅興亞人危機被緬甸政府指控違反官方保密法，兩人遭判監（翌年兩人獲特赦釋放），在全球掀起廣泛關注，增添外界對緬甸國內新聞自由，也令民主政府在國際社會上有失威望。

緬甸路透社記者瓦倫（Wa Lone）和覺梭吳（Kyaw Soe Oo）因被控違反《政府機密法》（Official Secrets Act），2018年9月3日被判入獄7年。外界批評緬甸政府打壓新聞自由，要求釋放二人。翌年，兩人獲特赦釋放。（Reuters）

這次政變或多或少反映出緬甸幼嫩的政治體制，軍方既得利益群體的勢力，在軍政府瓦解10年後的今天依然牢不可破。



軍方通過突襲方式獨攬軍政大權，於未來如何服眾？緬甸冀融入全球化經濟體系的願景會否因為這次政變而遇上阻滯，包括引來歐美國家祭以更加嚴格的制裁令；政變會否嚇怕外商，打擊緬甸經濟發展？這須密切關注到這場政變將如何發展下去。