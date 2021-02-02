阿斯利康疫苗｜歐洲多國不建議長者接種　稱測試數據不足

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-02 18:52

阿斯利康製藥（AstraZeneca）與牛津大學合力研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗（簡稱阿斯利康疫苗）已獲歐盟批准緊急使用，但多個成員國包括德國、波蘭等不建議長者接種該疫苗，認為該疫苗的臨床測試數據不足，未肯定對長者有效。

歐盟在1月29日已為阿斯利康疫苗開綠燈，歐洲藥物管理局建議18歲以上人士接種該疫苗，該局承認疫苗對55歲以上人士的效用仍是未知之數，但預計長者都可以受到保障，因此將他們列入可接種名單上。

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雖然歐盟建議成年人都可以接種，但歐盟內有多個國家未跟隨，德國1月28日已發聲明表示，疫苗委員會建議不要為65歲以上長者接種該疫苗，建議僅為18至64歲人士接種。

波蘭政府也在2月1日表示，計劃不會為55歲以上長者提供該疫苗；意大利政府1月30日批准讓所有成年人接種阿斯利康疫苗後，但也建議55歲以上人士接種其他品牌的疫苗。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）1月29日也曾發言質疑該疫苗對65歲以上長者的效用。

臨床測試顯示阿斯利康疫苗有效率為約62%，但參與試驗的65歲以上長者佔不足1成，70歲以上參與者僅450人，質疑者認為未能顯示對長者是否有效，相較之下，輝瑞（Pfizer）疫苗臨床測試的參與者中，55歲以上人士佔逾4成。