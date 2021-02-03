12港人｜家屬委託律師遭釘牌　美國國務院深切關注

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-03 08:37

12港人案家屬委託的內地人權律師盧思位和任全牛被吊銷律師執業證書。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）2月2日表示深切關注，促請北京尊重人權和法治，要求即時恢復二人的執照。

We're deeply concerned by the People's Republic of China's attempts to disbar and harass human rights lawyers Lu Siwei and Ren Quanniu for representing the Hong Kong 12. We urge Beijing to respect human rights and the rule of law and to reinstate their legal credentials at once. — Ned Price (@statedeptspox) February 2, 2021

普賴斯表示，國務院深切關注中國試圖取消代表12港人的人權律師盧思位和任全牛的律師資格以及對他們的騷擾。他指，「我們敦促北京尊重人權和法治，即時恢復他們的法律資格。」

圖為2020年12月30日，12港人其中兩名被告經深圳灣被押送回港。（Getty Images）

中國河南省司法廳2月2日發出通知，決定吊銷任全牛法律執照。吊銷理由是任全牛2018 年11月7日代理一宗「利用邪教組織破壞法律實施」案時，多次否定國家認定的邪教組織性質與行為，違反律師執業管理辦法的規定。

任全牛接受自由亞洲電台訪問表示，該案是一宗牽涉法輪功的案件。他指，中國以兩年前案件作為吊銷執照依據，是「莫須有」藉口，當局針對他的真正原因，是他去年代理兩宗敏感案件，包括「12港人案」和因為報導新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而獲判4年的張展案。

12港人案另一名代理律師盧思位，12月15日也被四川省司法廳以「多次在網路發表不當言論」為由吊銷律師執照。