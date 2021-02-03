美歐多國要求釋放納瓦爾尼　立陶宛拉脫維亞促制裁俄羅斯

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-03 09:21

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被判囚三年半，引起美歐國家關注。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月2日發表聲明，指美國深切關注事件，重申要求立即釋放納瓦爾尼。立陶宛和拉脫維亞促請歐盟制裁俄羅斯。

布林肯表示，要求俄羅斯立即和無條件釋放納瓦爾尼和數以百計的示威者。他指，雖然美國和俄羅斯合作推進國家利益，但將與盟友和夥伴緊密協調，追究俄羅斯未能維護公民權利的責任。加拿大同樣譴責裁決。

歐洲多國和歐盟也要求釋放納瓦爾尼。英國首相約翰遜（Boris Johnson）指裁決未能達到最基本的司法標準。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）認為，尊重人權和民主自由是不可談判的。德國總理默克爾（Angela Merkel）促請停止暴力鎮壓和平示威者。

位於波羅的海的歐盟成員國立陶宛和拉脫維亞分別促請歐盟制裁俄羅斯。立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，歐盟和俄羅斯只可能透過制裁對話，強調如果歐盟不盡快行動，立陶宛將考慮自行實施制裁。拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）則指，納瓦爾尼被判囚違反歐洲人權法院的裁決，歐洲理事會必須行動。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）反駁指西方國家要求釋放納瓦爾尼是「脫離現實」，要求西方不要干涉主權國家的事務。她表示：「不要干涉主權國家內政。我們建議所有國家處理自己的問題。」