日本英國舉行外長防長磋商後　聯合聲明指深切關注香港及南海局勢

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-03 21:53

日本與英國2月3日舉行兩國外長防長的「2+2」視像磋商，兩國在會後發表聯合聲明，據路透社指，聲明表示深切關注香港近期的局勢，兩方也表示嚴重關注南海、東海局勢等議題，並稱強烈反對任何企圖改變現狀的單方面行動。

共同社又報道，日本、英國官員在磋商中，也對中國2月1日推行的《海警法》共享強烈關切。

日本外相茂木敏充在社交網站表示，雙方就安全保障與防衛合作、經濟安全保障、氣候變化、人類安全保障、疫情對策、地區形勢等問題展開深入討論。

共同社指，這次日英兩國政府之間的外長防長磋商，就面向實現日美推進「自由開放的印度太平洋」加強合作的議題上達成一致，報道認為，這是考慮到應對急速推進擴軍的中國。