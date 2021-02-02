緬甸政變｜緬甸裔日本演員森崎溫籲外界勿忽視當地局勢

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-02 17:21

緬甸裔的日本演員兼歌手森崎溫（Win Morisaki）2月1日在Twitter發文，呼籲外界關注他故鄉緬甸的局勢發展。

來自緬甸仰光的森崎溫2月1日晚在Twitter表示，「我終於與身處緬甸的家人取得聯繫，並已確認他們目前安全。但是我想分享那些離開緬甸家人的人的感受，尤其是當地人（的感受）。」

森崎溫指出，希望所有人都至少能夠了解緬甸的現狀。

30歲的森崎溫於緬甸仰光出生，小學時期搬到日本生活。他曾參演2018年上映的荷里活科幻電影《挑戰者1號》（Ready Player One），以及客串演出HBO Asia原創劇《神探夏洛克小姐》（Miss Sherlock）。

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）等政府高級官員。消息指，一些官員獲釋放，但是昂山素姬仍被扣押。軍方亦宣布改組政府內閣，24名部長及副部長被免職，另有11人被任命負責金融、衛生、內政及外交事務、以取代他們。