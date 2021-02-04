微軟支持澳洲立法收取Google轉載新聞費用　協助小型企業轉會

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-04 08:42

澳洲計劃立法要求數碼平台付費轉載新聞內容，Google反對並威脅撤出當地。微軟（Microsoft）2月3日表示，支持澳洲立法，並指如果Google撤出澳洲，將協助小型企業將廣告轉移至旗下的搜索引擎Bing。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）發表聲明，指他和微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和通訊部長弗萊徹（Paul Fletcher）上周出席視像會議，表達公司全力支持澳洲立法。他指，微軟永遠不會威脅撤出澳洲。

微軟向澳洲政府保證，將協助小型企業將廣告從Google轉移至Bing，並且不會收取費用。公司也指，將進一步對產品進行投資，確保競爭力。史密斯認為，澳洲草擬的法案是重要一步，為消費者、企業和社會提供更加公平的競爭環境和數碼生態系統。

圖為2019年1月25日，微軟的搜索引擎Bing展示於北京一部電腦螢幕。（美聯社）

Bing是澳洲第二受歡迎的搜索引擎，但市場佔有率遠遠落後Google。根據「數據計算器」公司（Statcounter）數據指，Bing市場佔有率只有3.6%，Google則達94.5%。