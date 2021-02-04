東京奧運｜日本奧委會將增女理事　森喜朗指女性多浪費時間惹議

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-04 13:06

日本奧林匹克委員會計劃增加女性理事數目，目標是比例達到四成。東京奧運組織委員會會長森喜朗2月3日表示，「女性多的理事會，將會浪費時間」，被指涉性別歧視引起爭議。《毎日新聞》報道，森喜朗指自己或需要辭職平息風波。

日本奧委會有意將女性理事比例從現時的兩成增至四成。森喜朗回應時說，雖然文部科學省一直要求增加女性理事，「但是女性多的理事會，將會浪費時間」。

森喜朗還舉例說，日本橄欖球協會增加女性理事，開理事會多了一倍時間，「女性就是競爭意識強，有人舉手發言，就會認為自己也應該要發言，結果所有人都發言」。他說，增加女性人數時，必須限制發言時間，否則一直說不完很令人困擾。

不過森喜朗同時讚揚東京奧組委七名女性理事的能力，指很多都曾參與體育聯盟工作，有寶貴的國際經驗。東京奧組委總共有35名理事。

「森喜朗，請辭職」的標籤隨即成為日本社交媒體熱門話題。森喜朗接受《毎日新聞》訪問時道歉，並指他因為上述言論被妻子、女兒和孫女責罵。他說：「我無意不尊重女性」，「我相信我要履行我的責任，但如果要求我辭職的聲音愈來愈強烈，我或需要辭職。」森喜朗香港時間2月4日下午1時將舉行記者會。

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柔道銀牌選手反駁森喜朗

對於森喜朗的爭議發言，全日本柔道聯盟評議員兼1992年巴塞羅那奧運女子柔道52公斤級銀牌選手溝口紀子發文反駁。她表示，會議時間太長並非女性理事人數的問題，而是要看主持會議者的能力。

溝口指出，過去柔道聯盟的高層都是以男性為主的「沒問題先生」（Yes man），只依據封閉的內規行事，比起遵守法律，更重視組織的慣例和人際關係，造成選拔選手不公與濫用公費等管理問題。

她說，為了避免再次發生這些問題，體育界的運動團體實踐治理守則，日本奧委會設定要讓女性理事達到四成的目標，是為了讓會議確實發揮功能。森喜朗身為東奧組委會的領導人，應設法消除性別偏見、實踐奧運哲學（Olympism）才對。