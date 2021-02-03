禁藥風波｜俄羅斯遭禁賽2年不上訴　鐵定無法參加東奧

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-03 15:59

俄羅斯因禁藥問題，遭國際體育仲裁法院（Court of Arbitration for Sport，CAS）判禁賽2年。日本傳媒2月3日報道，因俄國和反禁藥組織都決定不再上訴，意味俄方確定無法以國家名義參加東京奧運。

共同社2月3日報道，世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，WADA）由於「內部和外部法律顧問意見一致，認為上訴沒有用處」，決定不就CAS判決上訴。

圖為2021年1月26日，日本東京有戴着口罩的途人經過奧運五環的標誌。（AP）

事件源於WADA 2019年12月9日裁定俄羅斯違規，操控運動員的藥物檢測數據，引來俄羅斯反興奮劑機構（RUSADA）上訴。

CAS同年12月17日作出裁決，把「禁賽期」從4年縮減至2年，即俄羅斯運動員未來2年將無法代表國家出戰大型賽事。禁令生效日期由2020年12月17日開始，至2022年12月16日。

俄羅斯要遵守2年禁賽期，意味生效期內舉行的大型賽事，包括延期至2021年夏季舉行的東京奧運、2022年的北京冬奧和殘奧會，以及2022年卡塔爾世界盃。

俄羅斯在禁令期間，國際體育比賽亦不得使用俄羅斯國旗及國歌。惟俄羅斯選手若未曾涉及禁藥問題，仍能以個人身分參賽。