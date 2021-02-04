Rihanna社交網呼籲關注印度農民示威　印度：言論不負責任

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-04 12:41

美國流行歌手Rihanna 2月2日在Twitter發聲支持印度農民的抗議行動，遭印度外交部公開批評「名人在社交網站的評論不負責任」。

圖為2021年1月26日，印度新德里有農民參加示威，抗議農業改革。（AP）

Rihanna 2月2日在Twitter轉發一則美國有線新聞網絡（CNN）有關印度農民示威遭當局封鎖互聯網的新聞，指「為什麼我們不談論這個？」，並加上「#FarmersProtest」的標籤。

瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）和美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）外甥女米娜（Meena Harris）亦相繼在Twitter發文支持印度農民示威。

印度外交部2月3日發表聲明指，當地國會經過充分的辯論和討論後，已經通過與農業有關的改革法案，並稱「具煽動性的社交媒體標籤和評論聳人聽聞，尤其是名人和其他人所發表的（言論），既不準確也不負責任。」

印度農民反對政府實施新農業法案的示威已持續兩個月，他們要求推翻2019年9月印度政府通過的3個農業法案，主因法案允許私營企業在收購農產品時自由定價，損害農民利益。政府已提出修改法案以及暫緩18個月生效，但農民堅持要將新法徹底廢除。