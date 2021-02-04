東京奧運｜森喜朗就涉性別歧視言論道歉　拒絕辭任奧組委會長

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-04 14:44

日本東京奧運組織委員會會長森喜朗曾指「女性多的理事會，將會浪費時間」，被指涉性別歧視，不少人於社交媒體表態要求他請辭。森喜朗2月4日出席記者會就言論道歉，但拒絕辭職。

森喜朗出席記者會時表示，自己的言論不當，有違奧運精神，對此感到懊悔，希望撤回言論，並對造成任何不快的感覺致歉。但他強調無意辭職。

森喜朗較早前接受共同社記者採訪時說，「要為自己輕率的發言表示歉意」。他還說，自己的發言「完全無意蔑視女性」。至於是否會請辭東奧組委會長，森喜朗說，希望東奧能成功舉辦，「我必須負起責任」。不過他也指，如果爭議或任何他所牽涉的事情對東奧有負面影響，將會辭職。

森喜朗同日接受《毎日新聞》訪問時提到，有關言論使到妻子很生氣，他還被女兒和孫女責罵。他認為，自己必須為東奧舉辦負起責任，但如果要求他請辭的聲音很強烈的話，「可能也不得不請辭」。

首相菅義偉表示，不清楚森喜朗言論的詳情。内閣官房長官加藤勝信則指，未有留意到森喜朗的言論，但政府致力達到性別平等，並將繼續推動女性於體育組織參與領導角色。

時事通信社報道，東京都知事小池百合子談到此事時說，優秀的女性非常多，讓女性聲音有所發揮是理所當然的事。

日本奧林匹克委員會計劃增加女性理事數目，將比例從現時的兩成增至四成。森喜朗回應時說，「但是女性多的理事會，將會浪費時間」。他指，「女性就是競爭意識強，有人舉手發言，就會認為自己也應該要發言，結果所有人都發言」，認為增加女性人數時，必須限制發言時間，否則一直說不完很令人困擾。