農曆新年2021｜新年禁聚措施是鬆是緊？因各地疫情緩急而異

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-12 13:04

2021年2月12日是2021牛年大年初一，包括中國兩岸三地及一些國家，全球合計逾15億人都會慶祝春節。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未受控之際，一些國家或地方政府如何在抗疫以及讓民眾慶祝之間取捨？看來一切還要視乎疫情數據。

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除了中國大陸、香港、澳門及台灣等，韓國、越南及蒙古國及一些亞洲國家也有慶祝新年。這個節日在韓國、越南及蒙古國分別被稱為Seollal、Tết及Tsagaan Sar。一般民眾會準備美食、安排家庭聚會以及進行傳統儀式等。

2021牛年：韓國也是有慶祝農曆新年的國家之一。圖為2月1日，走過首爾市政廳外的一名男子。牆上的標語呼籲人們避免在春節與親朋會面。（AP）

澳美對比鮮明

疫情自2020年底起相較其他國家平緩的澳洲南澳省，看來較有條件舉辦現場活動。屆時主辦單位會在當地舉行音樂會、展覽以及手工藝工作坊，它們全都在省內最大城市阿德萊德（Adelaide）舉行。當地農曆新年音樂會2月13日傍晚舉行，另有東方及西方文化表演。

自2020年3月以來，澳洲疫情分別在3月底及8月初出現過兩次高峰，單日新增確診個案分別是300多個及700多個，此後相對一些國家來說，其感染曲線是相對平緩的。在2020年12月及2021年1月個別地方有感染群組，但因管控得宜，令當地疫情在亞太區中算是相對受控的國家或地區之一。

美國是全球疫情「重災區」之一，拜登（Joe Biden）政府上場後已頒布一系統抗疫措施，政府主導的慶祝新年估計不會如以往般熱鬧。美國史密森尼美國藝術博物館（Smithsonian American Art Museum）與中國文化中心（Chinese Cultural Institute）及中國駐美大使館合作，進行免費的轉播活動，將美國的新年表演活動及傳統節目呈現在熒光幕上。

美國疫情自2020年春季起升溫，感染曲線在6月開始變斜，7月下旬單日新增個案達7萬，之後雖然一度有輕微回落迹象，但從未重返4位數。來到11月初美國大選舉行時，單日新增個案已屆9萬多，至2021月1日8日，更是達到30萬的水平。個案宗數其後回落，2月10日，新增個案逾9.4萬個。截至2月11日，美國累計確診個案27,291,313個，累計死亡個案471,821個。

2021牛年：美國新冠肺炎疫情持續，惟有機構不放棄以其他形式舉行相關活動。美國史密森尼美國藝術博物館準備在美國時間2月20日歡迎兒童及家長一同參加的藝術工作坊。（Smithsonian American Art Museum）

紐國小心平衡

剛在年初經歷過防疫「破功危機」的新西蘭，當地東亞社群仍卯足勁，要辦好這個重大節日的慶祝活動。Joanne Chin與嫂嫂本來是想一定人吃頓便飯，但活動規模愈來愈大，已增至160人參加，不少是「friend搭friend」前來的。

當地人雖因疫情的陰霾不散無法完全放寬心，但對跟親朋好友歡聚，當地人仍滿心期待。在奧克蘭經營餃子及飽點店的Joanne Chin以及嫂嫂等人，會在當地一個社區中心內慶祝，屆時場內設有供兒童使用的的大型充氣城堡，另有燃放爆竹及舞獅活動等。

新西蘭一些地方舉辦有規模的活動，例如2月13日至14日威靈頓多個地點有節慶活動。2020年初疫情取消的奧克蘭元宵燈會，2021年復辦。

新西蘭因為利地以及政府果斷進行「封關」，國內疫情除了在2020年4月初達到高峰（4月6日新增67個個案），之後感染曲線趨向平緩，即使在8月因為有群聚感染個案而一度升溫，疫情其後相對受控。2021年1月有人在離開隔離設施後確診的個案，其後亦證實沒有造成新一波的社區感染。截至2月11日，新西蘭累計個案2324個，其中已康復的有2245個，累計死亡個案25個。

2021牛年：泰國內閣2020年底宣布中國農曆春節是法定假日，望以此推動旅遊業。圖為2021年2月19日，一名女子在曼谷與穿上戲服的人合照。（Getty）

放寬措施救觀光

泰國方面，內閣會議2020年12月29日決定在2021年增加部分特別法定假日以促進國內旅遊業發展，其中包括中國農曆春節，即2021年2月12日。這也是泰國政府首次將中國春節列為泰國法定假日。

在中國文化及旅遊局安排下，位於泰國曼谷的中國文化中心在2月1日至30日舉行「農曆新年快樂」的活動。

泰國今年的春節活動包括虛擬展覽、音樂會、太極班、食品工作坊及其他。活動會在曼谷的中國文化中心網站、Facebook專頁及YouTube頻道舉行。

泰國疫情與一些亞太國家有點不一樣。經過2020年3月第一波的高峰，也就是最多日增百多個個案之後，整不多1年來疫情都可說是相當受控，多得該國嚴厲的檢疫及封關措施。但在臨近2020年聖誕節時，確診個案開始增加，來到2月2日，新增確診個案達795宗。雖然之後個案宗數回落，政府仍未放鬆，對於開放外國旅客入境，一直持謹慎態度。

泰國截至2月11日，累計確診個案24,104個，累計痊癒個案19,799個，累計死亡個案80個。

2021牛年：圖為2011年2月3日，表演中國民族舞蹈的人在曼谷唐人街獻藝。（Getty）

商界救命草：探親+辦年貨

越南方面，由於疫情最度升溫的關係，當地北部的本地遊已被停止。但從當地超市已開始展銷禮物籃看來，部分人仍會親身拜訪親友。

馬來西亞為防疫情蔓延，決定延長實施「行動管制令」至3月31日止。政府呼籲人們留在家中，非必要勿旅行。民眾移動範圍僅限住家半徑10公里，所以他們仍可出外辦年貨。

《亞洲旅遊貿易公報》（TTG Asia）網站2月1日稱，馬來西亞的零售業尚可趁機賺點錢以助生意繼續營運，印尼的旅遊業就沒那麼幸運了。印尼有較大華人社群的棉蘭（Medan）、坤甸（Pontianak）、山口洋（Singkawang）、邦加－勿里洞（Bangka–Belitung）等，大型慶祝活動都已取消。那些公司已將春節的生意註銷。

酒店業得益

公報稱菲律賓的情況和印尼的相似。以往在農曆新年菲律賓的旅行社都賺個「盤滿鉢滿」，2021年旅遊旺季已被送進「雪櫃」。公報引述旅遊公司Celebrate TLC的營運董事總經理Simon Ang稱，民眾在疫情持續期間為免長輩受感染，暫緩組織跨代的家族旅行。

菲律賓旅遊公司Amiable Intertours總經理德萊昂（Bernadette de Leon）接受公報訪問時稱，2021年預購外遊產品的數字是零，她估計僅30%的菲籍華人會在春節期間在國內旅遊，大部分會前往高級的度假區，例如在巴萊辛島（Balesin）及巴拉望島（Palawan）的設施。

新加坡因本地社區感染個案甚少，民眾可在春節進行社交活動。出外旅遊不如以疫情爆發前容易，人民就傾向留在本地度假。新加坡香格里拉酒店（Shangri-La Hotel Singapore）及新加坡唐廣場萬豪酒店（Singapore Marriott Tang Plaza Hotel）2021年的staycation預約較以往年數年為佳。

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