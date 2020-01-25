【新年宜忌】亂拋「垃圾」來年更好運？　外國奇特習俗迎新年

農曆新年到了，中國傳統文化中長輩會給晚輩利是、除夕圍爐守歲等行為，都是我們特有的習俗，而不同的國家因為文化背景不同，也發展出獨特的新年習俗，其中有幾國的過年習俗，可能會使我們感到訝異，像是在新年砸東西這種我們認為不吉利的事，也被他國視為長久傳承會帶來好運的習俗。

按圖看看外國有趣的過年習俗↓↓↓

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羅馬尼亞小鎮科默內什蒂（Comanesti）的居民會在新年時穿上熊皮衣在街上跳舞，因為他們相信過年時有熊過家門，將會帶來財富、健康和好運（Getty Images）

西班牙—嘴裡塞完12顆葡萄

西班牙人會在新年午夜鐘聲倒數12秒時，每敲一次鐘聲便在嘴裡塞入一顆葡萄，如果能在12秒每秒塞入一顆葡萄，代表未來一年會有好的運氣，而每顆葡萄有著不同寓意，分別象徵：安寧、和諧、歡樂、發財、和睦、避難、祛病、生意興隆、工作順利、事事如意、愛情、幸福。而該傳統發揚於1909年，由於當時阿利坎特（Alicante）的葡萄大豐收，果農為了解決過剩的葡萄而想出此銷售方法。

丹麥—在鄰居家摔盤子或放碎盤子

不同於中國傳統習俗，打破東西可能會使好運破碎，丹麥人在除夕夜時會將家裡用不到的盤子、杯子、碟子等帶到朋友家門口砸，或是將家裏的碎杯盤收集起來放在朋友家門口，因為他們相信門前有越多碎片，新的一年就能擁有更多好運。

德國—跳下椅子，重物往椅背丟

德國人會在新年倒數的前一刻站到椅子上，等到新年鐘聲響起時，就會跳下椅子，而在跳下的同時他們會將手中所拿的重物往椅背丟，象徵將不好的禍患拋去，迎接新的一年。

伊朗—全家輪流在「篝火」上跳

伊朗人慶祝新年就是慶祝春天的到來，他們會隆重的慶祝一週，並在街頭上升起篝火，而全家人需要在篝火上跳來跳去，代表除去晦氣、病痛，迎接光明。

愛爾蘭—自家大門、牆壁砸麵包

在台灣抗議的時候，憤怒的民眾會砸雞蛋，但愛爾蘭人在新年時對著自家大門和牆壁砸麵包，可不是為了抗議，而是為了將壞運趕走，他們相信這樣做能將家中的壞運趕走，迎來好的運氣。

南非—舊家具往窗外扔

南非人習慣在新年時將不要的舊家具往窗外丟，而這項習俗本是源於1990年代南非郊區，但由於太多路人遭拋出的家具砸傷，導致警方開始取締該類活動，而2011年南非醫療部門甚至向居民發放急救包，讓民眾緊急包紮。

羅馬尼亞—扮成動物街上跳舞

羅馬尼亞小鎮科默內什蒂（Comanesti）的居民會在新年前穿上毛皮做成的服飾，打扮成動物在街上跟着音樂跳舞、遊行，來驅走惡靈，而其中最受歡迎的就是熊的裝扮，因為根據基督教的傳說，過年時有熊過家門，將會帶來財富、健康和好運。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】