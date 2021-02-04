中英關係｜英國吊銷中國官媒CGTN在英廣播執照

撰文： 胡龍華 成依華 最後更新日期： 2021-02-04 21:03

英國通訊管理局（Ofcom）2月4日發表聲明指出，吊銷中國環球電視網（CGTN）在英國的廣播執照。

We have revoked China Global Television Network』s (CGTN) licence to broadcast in the UK, after our investigation concluded that the licence was wrongfully held by Star China Media Ltd. (SCML).



Read here for more information: https://t.co/R97X1hYnkA pic.twitter.com/7lDKvEipZW — Ofcom (@Ofcom) February 4, 2021

聲明說，英國通訊管理局今天撤銷了CGTN在英國的廣播牌照，因為它發現該執照被中國之星媒體集團（Star China Media Limited）錯誤地持有。

英國通訊管理局稱，其調查結論是，CGTN服務的許可證持有者中國之星媒體集團對CGTN的產出內容沒有編輯責任。因此，中國之星媒體集團不符合英國相關法律要求，因此不是合法的廣播執照持有人。

「最終是由中國共產黨控制」

聲明還指出，此外，英國也無法批準一家名為中國環球廣播電視公司（CGTNC）的實體提出的轉讓執照的申請。這是因為申請中缺少關鍵信息，也因為CGTNC沒有資格持有執照，因為控制它的機構最終是由中國共產黨控制的。

據悉，CGTNC是為保障中國環球電視網運行而設立的公司，於2017年在北京市工商局完成註冊手續，正式成立。

聲明說「經過仔細考慮，考慮到所有的事實，以及廣播公司和觀眾的言論自由權利，我們做出決定，撤銷CGTN在英國播出的執照是合適的。」

英國通訊管理局還表示，預計很快就會結束針對CGTN的單獨制裁程序。