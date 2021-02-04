中英關係｜英國吊銷中國官媒CGTN在英廣播執照

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英國通訊管理局（Ofcom）2月4日發表聲明指出，吊銷中國環球電視網（CGTN）在英國的廣播執照。

聲明說，英國通訊管理局今天撤銷了CGTN在英國的廣播牌照，因為它發現該執照被中國之星媒體集團（Star China Media Limited）錯誤地持有。

英國通訊管理局稱，其調查結論是，CGTN服務的許可證持有者中國之星媒體集團對CGTN的產出內容沒有編輯責任。因此，中國之星媒體集團不符合英國相關法律要求，因此不是合法的廣播執照持有人。

「最終是由中國共產黨控制」

聲明還指出，此外，英國也無法批準一家名為中國環球廣播電視公司（CGTNC）的實體提出的轉讓執照的申請。這是因為申請中缺少關鍵信息，也因為CGTNC沒有資格持有執照，因為控制它的機構最終是由中國共產黨控制的。

據悉，CGTNC是為保障中國環球電視網運行而設立的公司，於2017年在北京市工商局完成註冊手續，正式成立。

聲明說「經過仔細考慮，考慮到所有的事實，以及廣播公司和觀眾的言論自由權利，我們做出決定，撤銷CGTN在英國播出的執照是合適的。」

英國通訊管理局還表示，預計很快就會結束針對CGTN的單獨制裁程序。

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