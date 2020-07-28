約翰遜政府展開3項調查　中國媒體CGTN或在英國遭禁播

英國政府宣布制裁中國電訊企業華為，給中英關係增添了不少變數。德國媒體7月27日披露，約翰遜（Boris Johnson）政府正在對中國環球電視網（CGTN）進行調查，有可能遭禁播。

據德國之聲及英國《衛報》7月27日報道，由於被指責違背公正原則、並為電視認罪提供平台，英國通訊管理局正在考慮是否取消中國環球電視網在英國境內的播放許可。這一事件有可能導致中英關係進一步緊張。

英國通訊管理局目前正在對中國環球電視網開展三項調查。7月初，通訊管理局就英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）的投訴做出裁定，認為CGTN有悖公正和保護隱私原則，因為該頻道播出了英國記者韓飛龍被強迫認罪的畫面。

第二項投訴來自人權組織「Safeguard Defenders」，該組織向英國通訊管理局提交申訴，要求全面禁止CGTN在英國播放，因為它完全是一個受政客控制的媒體。該人權組織總幹事達林（Peter Dahlin）表示，最好的辦法就是撤銷他們的播出許可，讓他們意識到這樣做是不可接受的。

2016年12月31日，中國環球電視網開播之際，中國國家主席習近平發來賀信，時任中共中央書記處書記劉雲山出席在北京舉行的開播儀式並講話。（新華社）

第三項針對CGTN的投訴則來自香港書商桂民海女兒Angela Gui，她指控該電視台播放了父親認罪的畫面。目前桂民海仍被中國政府拘押。

此外，英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑（Simon Cheng）也向英國通訊管理局投訴，稱2019年8月在中國被捕，被強迫承認嫖娼罪名，而CGTN則播放了被迫認罪的畫面。

英國影子內閣文化大臣斯蒂文斯（Jo Stevens）表示，「針對CGTN的調查結果令人震驚，通訊管理局已經表示將採取行動，甚至有可能會禁止該頻道在英國播出」。