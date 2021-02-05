新冠肺炎｜世衛專家：有必要探索蝙蝠洞追尋病毒起源

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-05 11:14

世界衛生組織（World Health Organization）專家組繼續於武漢調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）源頭。成員達薩克（Peter Daszak）2月4日表示，有必要於蝙蝠洞追尋病毒的遺傳元素。

動物學家和動物疾病專家達薩克接受英國路透社採訪時說，「尋找可能的蝙蝠源頭之類的工作非常重要，因為如果我們找到這些致命病毒的源頭，就能夠減少人類與這些動物的接觸。」

達薩克披露，專家組於武漢了解到病毒引發疫情方面新的資訊。他提到，對於病毒可能於武漢被發現之前就已經開始傳播，專家正在進行更加深入的觀察。他說：「我們在這裏做的真正的工作是從首次發現的病例追溯至野生動物的蓄水池，這是一條非常曲折的道路，可能會需要幾個月，甚至幾年的時間」。

俄羅斯衛星通訊社指出，專家組來自俄羅斯的專家、聖彼得堡巴斯德流行病學和微生物學研究所科學工作副所長傑德科夫（Vladimir Dedkov）也認為，武漢市場存在一切有利於新冠病毒傳播的條件，但這不意味著病毒起源於那裏。他還表示，武漢病毒研究所的實驗室曾被指控洩漏新冠病毒，但這裏的一切如何讚美都不為過，極難想像能發生洩漏。