新冠肺炎｜世衛稱專家考察組與中方進行了良好討論

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-02 09:10

世界衛生組織前往中國的考察隊，在2月1日探訪河北省疾病控制及預防中心。世衛傳染病及流行病專家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，他們與中方進行了良好的討論。

圖為2月1日，湖北省疾病預防控制中心，有警員正把守，門外亦被水馬圍了起來。（Reuters）

路透社報道，隨行的專家團在當地逗留4個半小時後離開，並未有直接回應在場記者提問。而身處日內瓦的世衛傳染病及流行病專家范克爾克霍夫，在同日稍後的記者會上表示，他們與中方進行了良好的討論。

她指，「他們的訪問帶來了更詳細資訊，而所有這些資訊都需要國際團隊與中方進行分析，而這些都會帶出更多的問題需要解答。」「他們目前的焦點是早期發生的個案，而雙方進行了良好的討論。」

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世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）則表示，專家組會詢問更多的問題，並尋找更多的資訊。瑞安形容現時工作就像偵查一樣，需要問更多的問題。

世衛專家組自2020年12月28日結束14天隔離後，正式展開為期約2周實地考察行程，行程包括武漢醫院及海鮮市場，亦包括前往武漢病毒研究所。