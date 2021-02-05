泰國校長遭指控與學生有染　早會解釋期間突然拔槍　全場落荒而逃

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-05 22:11

泰國宋卡府（Songkhla）一名60歲男校長遭指控與15歲女學生有不倫關係，他2月4日在學校集會向學生解釋期間，卻突然掏出手槍，嚇得全場學生慌忙逃跑。當地警方之後表示展開調查，該校長目前面臨兩個指控，包括強姦一名女學生及在公共場所持槍。

泰國媒體報道，校長薩揚（Sayan Chaleephol）當時在學校集會上，稱要就「個人問題」向大家道歉，根據現場影片，薩揚之後揭開自己的外套，掏出在腰間的手槍。不少學生在看到這幕後開始驚慌，紛紛逃跑。

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警察之後到場把薩揚帶走，老師則讓學生回家，學生與家長之間猜測薩揚當時不是想傷害他人，但有可能是想傷害自己。

當地警方2月5日表示，一名學生家長向警方報案，指控薩揚強姦其女兒，薩揚目前面臨涉嫌強姦女學生及在公共場所持槍的兩宗案件。

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