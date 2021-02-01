泰國數百人到緬甸大使館抗議政變事件　與警方衝突至少2傷

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-01 21:40

緬甸2月1日發生軍方政變後，鄰國泰國有約400名群眾遊行到緬甸駐曼谷大使館外抗議政變事件，並聲援遭軍方扣押的緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）。部分示威者之後與警方爆發衝突，至少2人被捕、2人受傷。

《曼谷郵報》報道，警方估計有200名泰國社運人士、100名泰國We Volunteer組織成員及100名支持昂山素姬的緬甸人到大使館外集會。部分人身穿象徵昂山素姬所屬執政黨全國民主聯盟的紅衣，又高舉昂山素姬的畫像。

“We only want Aung San Suu Kyi, no one else”



Protesters in front of the Myanmar Embassy in Bangkok are protesting against the military takeover.



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約150名防暴警察到場驅散示威者，雙方發生衝突，至少2人被捕、2人受傷。泰國We Volunteer組織發表聲明指，泰國決不能認可與合法化這一場政變，又稱「我們作為東盟成員，不能對這種邪惡和非法行為保持沉默。」