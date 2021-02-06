中美關係｜美軍尼米茲號航母戰鬥群駛入南海

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-06 01:55

美軍尼米茲號航空母艦（USS Nimitz，CVN-68）戰鬥群結束中東地區的任務後，取道馬六甲海峽返國。有印尼傳媒2月5日指，該艦隊已駛離印尼與新加坡之間的國際水域，進入南海。

根據船隻追蹤網站marinetraffic.com的數據顯示，由尼米茲號航母、神盾巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton，CG-59）及神盾驅逐艦斯特雷號（USS Sterett，DDG-104）組成的戰鬥群，目前在馬來西亞柔佛州（Johor）以東的南海水域北上航行。

印尼傳媒WartakotaLive.com較早時報道，該艦隊駛經馬六甲海峽時，印尼軍方派出艦隻及軍機在附近海域巡邏，並在美軍艦隊進入國際水域時，按照海軍禮儀向對方發出「一路順風」的燈號。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）4日報道，尼米茲號航母戰鬥群在去年6月開始執行任務，至今已經持續243天，是自林肯號航母（USS Abraham Lincoln，CVN-72）去年破紀錄航行294天以來最長。

另外，早前受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響的羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）戰鬥群亦曾在1月23日駛入南海後，在4日駛離關島，目前未知會否與尼米茲號航母戰鬥群匯合。

美軍第七艦隊發佈進入西沙群島照片（點擊大圖瀏覽）：

除了尼米茲號航母戰鬥群，美國第七艦隊（United States Seventh Fleet）5日亦表示，，驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain，DDG-56） 2月4日穿越台灣海峽後進入南海，並在西沙群島海域進行「航行自由」行動，在西沙群島海域附近的航行符合國際法。

該聲明亦強調，這種航行自由維護了國際法中承認的海洋權利，自由和合法使用，同時也挑戰了中國對南海地區的領土主張。