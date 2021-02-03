美軍電子偵察機今現身黃海上空　一度飛近膠東半島

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-03 11:37

內地傳媒引述「南海戰略態勢感知（SCS Probing Initiative，SCSPI）」智庫消息報道，美國空軍一架RC-135S電子偵察機今日（2月3日）上午現身黃海上空，位置靠近膠東半島，期間有一架美軍加油機為其加油。

消息指，美軍RC-135S電子偵察機從沖繩基地起飛，穿過東海防空識別區後抵達黃海。（Twitter）

SCSPI Twitter消息指，美國空軍一架RC-135S電子偵察機從沖繩基地起飛，穿過東海防空識別區後抵達黃海，在靠近膠東半島的位置掉頭。另有一架KC-135T加油機也從沖繩起飛，為RC-135S電子偵察機提供空中加油支持。

此前，美軍RC-135S偵察機曾飛越黃海上空，並被揭使用虛假電碼。SCSPI去年9月9日曾發布消息稱，美軍一架RC-135S電子偵察機從沖繩嘉手納向北起飛後信號消失，隨後一架國籍顯示為「馬來西亞」的飛機（752B29）進入黃海空域，並從凌晨5時許起持續盤旋至上午11時才離開，期間最接近時距離山東領海基線約56海浬。

SCSPI消息指，美軍RC-135S電子偵察機去年從沖繩嘉手納向北起飛後信號消失，隨後一架國籍顯示為「馬來西亞」的飛機（752B29）進入黃海空域。（SCSPI）

據了解，RC-135系列偵察機目前有A、S、U、V、W、X等諸多衍生型號，用於電子信號情報、彈道導彈預警偵察，是美國國家情報偵察和導彈防禦體系中至關重要的一環。

RC-135S是偵察彈道導彈的主力機型，又被稱為「導彈監視機」，該機前機身兩側有4個大型圓窗，裝備有高精度的光學紅外探測裝置，可在第一時間探測到彈道導彈發射時的尾焰，測量火焰溫度和光學特徵，並形成數據庫。同時，可測量再入大氣層的彈頭，迅速計算出彈道和彈著點。機載電子偵察設備也可以收集、處理和分析導彈制導的電波頻率及相關信息。

（環球網）