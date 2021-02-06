美國參議院通過1.9萬億刺激經濟方案　拜登：國會應協助經濟復蘇

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-06 02:40

美國參議院2月5日經過十多個小時辯論後，在副總統兼參議院議長賀錦麗（Kamala Harris）投下關鍵一票的情況下，通過1.9萬億美元刺激經濟方案。總統拜登（Joe Biden）警告，當地的經濟仍未復蘇，並呼籲國會的共和黨人應做得更多，聯手改善經濟。

參議院4日討論1.9萬億美元刺激經濟方案，經過15小時馬拉松式辯論後，在5日早上5時半左右表決，由於方案沒取得共和黨人支持，贊成和反對票數各佔50票，最終由賀錦麗投下贊成的關心一票，亦是她上任以來首度介入表決。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）形容，這是總統拜登立法議程的優先事項，今次是邁向通過全面抗疫方案的重大一步。

方案獲通過後，會交由眾議院審議，目前該院都是由民主黨控制，所以預計可以順利闖關，並在相關委員會商議細節，務求在3月中的額外失業救濟及其他抗疫援助有效期屆滿前通過。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，希望眾議院在兩周內向參議院提交正式法案，並考慮推出預算平衡法案，確保刺激經濟法案的內容不受影響。

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拜登同日與民主黨國會議員會面後，對方案在參議院成功闖關表示歡迎，指按照目前情況，美國可能需時10年才回復全民就業水平。不過他提到，共和黨人提出的改善經濟措施對受到疫情影響民眾的援助不足，稱他們應做得更多。

另外白宮經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）認為，拜登的1.9萬億刺激經濟方案的銀碼不算很大，並認為華府停止向部份階層的人士發放支票的建議持開放態度。