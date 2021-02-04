美眾議院通過1.9萬億刺激經濟法案　拜登擬向全民派錢1400美元

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-04 11:20

美國會眾議院2月3日以218票對212票通過了1.9萬億美元的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）救助法案。參議院多數黨領袖舒默（Charles Schumer）呼籲共和黨同僚加入實施計劃的行列。

據《國會山報》2月3日報道，該項法案是在沒有共和黨人支持的情況下通過的。此外，參議院還必須通過一項預算決議，然後參眾兩院將需要批准一項包括新型冠肺炎救助法案在內的預算調節一攬子方案。

報道稱，利用這些規則可以防止參議院的共和黨人阻撓該計劃，也將意味着民主黨人不必讓步來推動該方案。

民主黨人指出，共和黨人可能會投票支持該計劃，同時暗示他們不會坐等共和黨人向白宮靠攏。「我的同事們將有很多機會參與這一過程，並提出修正案。但在共和黨人決定是否要提供幫助時，我們不能放慢對這些緊急危機的反應，」眾議院預算委員會主席雅姆斯（John Yarmuth）說。

報道指出，到目前為止，共和黨人一直對該計劃猶豫不決，認為與國會批准的其他救助措施相比，該計劃成本太高，而且目標不明確，尤其是在國會2020年12月批准9,000億美元的救助措施僅僅幾周之後。

舒默3日在總統拜登（Joe Biden）主持民主黨參議員討論現狀後表示：「我們達成了一致，普遍的共識，我們必須大膽行動。」「我們希望我們的共和黨同僚能夠加入我們的行列，共同實施美國所需要的大膽計劃。」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，按照常規程序，參議院民主黨人需要贏得共和黨人的10票才能通過一項法案。這項任務看起來很困難，因為一些與總統會面的共和黨參議員以6,180億美元的計劃來反對他的提議。儘管存在差距，拜登表示：「我認為我們會得到一些共和黨人的支持。」

報道稱，民主黨計劃在3月14日之前通過新援助計劃，屆時支撐數百萬美國人的每周300美元的失業保險補助金將到期。

預計國會將起草一份反映拜登框架的法案。他的提議要求向大多數美國人直接支付1,400美元，到9月份每周發放400美元的失業救濟金，200億美元的疫苗接種計劃，以及3,500億美元的州和地方政府支持等一系列政策。