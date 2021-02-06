緬甸政變｜昂山素姬仍被軟禁　無法與律師會面

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-06 03:57

緬甸總統溫敏（Win Myint）及國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的代表律師2月5日表示，對方至今仍被當局軟禁在家中調查，因此無法與他們會面。

緬甸資深律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）在首都內比都（Naypyidaw）表示，自己獲昂山素姬所屬的全國民主聯盟（NLD）委任為代表律師，並指自己嘗試與溫敏及昂山素姬會面，但被當局以兩人仍被調查為由拒絕。他稱假如兩人出庭或被送到監獄，自己就可以與他們會面。

金蒙紹期望法官可以公平審訊，但目前仍不確定。他認為大家希望事態可以正面發展，惟同時須準備面對最壞情況，並強調他們並沒有違法，因此要求兩人無條件獲釋。

2021年2月3日，居住在泰國的緬甸國民在泰國曼谷聯合國大樓前舉行的抗議中，燒燬緬甸軍事總司令敏昂萊的照片。（AP）

昂山素姬和溫敏等官員在1日被軍方奪權，警方分別起訴昂山和溫敏非法藏有對講機及違反抗疫限制罪名，並扣留他們至15日為止。

金蒙紹曾在軍閥時代被當成政治犯，近年為兩名被指違反保密法的路透社記者辯護，他們被捕前，曾調查10名羅興亞族人在若開邦（Rakhine）遭保安部隊及佛教徒殺害事件。兩人被扣押超過500天後，最終在2019年5月獲釋。

媒體鏡頭下，政變之後的緬甸↓

另外，聯合國發言人表示，聯合國緬甸特使布赫內爾（Christine Schraner Burgener）4日與緬甸國防軍副總司令梭溫（Soe Win）通話時，強烈譴責軍方奪權行為，並要求即時釋放所有被捕人士。