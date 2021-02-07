半島電視台記者被囚禁超過四年　終獲埃及政府釋放

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-07 03:47

卡塔爾半島電視台（Al-Jazeera）記者侯賽因（Mahmoud Hussin）自2016年遭埃及扣留後，在2月6日終於獲釋。

侯賽因的女兒在Facebook證實父親重獲自由的消息，而他的代表律師艾德（Gamal Eid）表示，侯賽因需要每周到警局報到兩次。

埃及總統穆爾西（Mohamed Mursi）2013年被推翻後，當局及親政府傳媒都批評半島電視台同情穆爾西所屬的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）等伊斯蘭組織，因此視該電視台為國家公敵，並在2017年起封殺對方及其他批評開羅政府的新聞網站。

半島電視台的埃及籍記者侯賽因在2016年12月被捕，經過逾四年扣押後，在2021年2月6日獲准保釋，令他可以與親友團聚。（Reuters）

埃及籍的侯賽因2016年12月從卡塔爾首都多哈（Doha）結束渡假，返回開羅機場時被捕，並面對散播虛假消息及參與被禁組織罪名。而他被扣押超過四年後，日前獲法院批准保釋，等待調查結果。

埃及與卡塔爾自2017年起交惡，前者與沙特阿拉伯、阿聯酋及巴林指控卡塔爾立場傾向伊朗，並資助中東區內極端組織，因此宣布斷交和中止所有經濟合作。卡塔爾否認指控，而位於當地的半島電視台亦成為眾矢之的，埃及等國都要求對方關閉業務。該五國最終在2021年1月宣布和解。

根據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）去年12月的報告指出，埃及的傳媒自由指數接近敬陪末席，被捕記者人數僅次於中國和土耳其。