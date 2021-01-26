十年阿拉伯之春｜埃及人心理跌宕　疫情重新定義「穩定」的可貴？

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-01-26 22:00

2011年初，始發自突尼斯，波及埃及、敘利亞、利比亞、也門等國，一場後來被稱為「阿拉伯之春」的革命風暴橫掃阿拉伯世界。當年1月25日，在北非阿拉伯第一大國埃及首都開羅，數以萬計民眾雲集市中心的解放廣場，象徵埃及現代政治的又一大轉捩點：掌政達三十年的強人領袖穆巴拉克（Hosni Mubarak）被推倒下台，真正的公民選舉正式到來──不過這顯然並沒有持續下去。 這十年來，埃及民主進程走得並不暢順。加之這一年來新冠肺炎疫情肆虐全球，埃及社會亦陷於經濟蕭條、社會停滯的境況。當刻回顧過去十載，相信當地人也是別有一番心頭滋味。

2011年1月25日開始的開羅廣場革命，促成半個月後強人領袖穆巴拉克下台。隨後穆巴拉克被判入獄，後來獲釋。最後在2020年2月25日，穆巴拉克因病去世，終年91歲。圖為穆巴拉克當年下台前發表電視講話，收看的示威民眾高舉鞋子，表示對當權者的不滿。（美聯社）

自開羅民眾在2011年1月25日佔領解放廣場，半個月後，穆巴拉克被推翻。強人下台後翌年，由當地穆斯林兄弟會組建成的自由與正義黨主席穆爾西（Mohamed Morsi）勝出總統大選，成為埃及史上首位經過公民直選的總統。不過，穆爾西僅僅執政一年，便因軍方發動政變而遭罷黜。軍方領袖塞西（Abdel Fattah el-Sisi）其後當選埃及總統，掌權至今。

埃及十年政局時間線（香港01製圖）

疫情斷旅遊航運命脈

自去年起，新冠肺炎疫情肆虐全球，位於歐亞非邊陲交界的埃及自不免也深受其害。截至今年1月26日，埃及總共錄得超過16萬宗新冠肺炎確診個案，死亡人數超過9,000人。新冠肺炎除了對當地公共衛生及醫療系統構成極為沉重的負荷外，在經濟層面上，它大大打擊了當地的產業命脈。國際旅客銳減致使旅遊業迅速萎靡，全球供應鏈斷裂致使貨物進出口需求縮減，埃及航運業也不免受到影響。

國際旅客銳減，埃及的旅遊古跡名勝相信比以前冷清得多了。（Getty）

國際食物政策研究所（International Food Policy Research Institute，IFPRI）去年6月發表的一份報告顯示，埃及當地的服務業最受疫情影響，它估算2020年4月份至6月份的酒店及餐飲業生產總值下降59.5%；運輸業生產總值下降26.3%；貿易業生產總值也下降了19.7%。

雖然宏觀阿拉伯世界，以至全球，埃及政府應對新冠肺炎疫情的手法態度相對上仍算是比較積極及奏效。世界銀行在去年5月份批准了一筆5,000萬美元的撥款，協助埃及購置醫療用品及器材，以及展開各種社會防疫措施。

蘇彝士運河是埃及經濟命脈。疫情致使全球貨物供應鏈出現缺口，連帶相關國際航運業都大受打擊。圖為一名士兵在運河旁駐守。（Getty）

定義「穩定」的軍政府

雖然疫情對埃及旅遊業、運輸業，以至各方面產業經濟帶來破壞，但在政治的面向上，塞西政府似乎能夠藉疫情斬獲了人民的向心力。當地一間獨立民意調查機構Baseera在去年12月底發表報告指出，82%受訪民眾認可政府處理疫情的手法；78%受訪民眾表示有信心在2021年將會見到經濟改善。

早在去年12月，埃及衛生部門通過緊急授權採用中國國藥疫苗。上周日（1月24日），埃及政府啟動全國疫苗接種計劃，首批接種人士是當地前線醫護人員。這讓埃及成為首個獲得疫苗並啟動全國接種計劃的非洲國家。

埃及於1月下旬開始為醫護人員接種國藥疫苗，是首個展開新冠疫苗接種計劃的非洲國家。（Reuters）

在疫症亂世下，塞西政權似乎證明了「穩定」的好處。但在疫情前，塞西政權並不是想像中那麼穩定的。在2019年9月，開羅解放廣場就一度上演了一場反塞西的大規模通宵示威，惟示威最終淡然落幕，並沒有發生關鍵性的政治效果。

2012年1月25日，埃及民眾在開羅廣場革命爆發一周年舉行盛大的紀念活動。（美聯社）

埃及個人權利倡議運動（Egyptian Initiative for Personal Rights，EIPR）前總監曼蘇爾（Khaled Mansour）接受《衛報》訪問。他認為軍政府始終能夠穩定掌政的基礎，在於它在人民心目中建起「救世主」的形象。多年來的經濟困窘、政治不穩、伊斯蘭聖戰者帶來的恐怖襲擊等等，容許以塞西為首的軍政府很容易向民眾宣傳道：「我們是最後的堡壘」，藉以推搪任何民眾要求「改變」的訴求。

去年初，《香港01》訪問了當地人米拿。同樣有參與2011年解放廣場革命的米拿，向記者訴說了他對後阿拉伯之春時期埃及政局的反思。

去年阿拉伯之春九周年，《香港01》訪問了當地的科普特基督徒米拿（Mina Williams）。米拿身後，便是埃及革命的象徵地解放廣場。（受訪者提供）

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米拿心中所想，跟曼蘇爾可能有些不同。他對現任總統塞西的評價不是完全地一面倒，但言談之中也表露出他對現實政治的無奈感：他認為塞西現今的執政態度不是一個真正民主政府之所為，但與其讓國家陷入派系互相爭鬥的政治漩渦中，由一個可以帶來社會穩定的軍政府執政，也許倒不是完全壞事。

米拿的想法固然不能代表一整個國家民眾的心中想法。但這一年來新冠肺炎疫情可以說是從根本地改變了這個世界的秩序和生活方式。此刻看來，當抗疫大於一切的時候，「穩定」會否就是當地人心中所指望那種稀有而可貴的價值？

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