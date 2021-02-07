新冠疫苗｜阿斯利康疫苗對南非變種病毒功效有限

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-07 06:38

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）2月6日指出，從初步臨床實驗數據顯示，該公司與牛津大學合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗對南非的變種病毒株的效用有限。

路透社報道，有關研究最先由英國《金融時報》披露，指研究由牛津大學與南非金山大學（University of the Witwatersrand）合作進行，共有2,026人參與，當中一半人接受安慰劑。結果顯示感染南非變種病毒株B.1.351並出現輕微病徵的病人接種疫苗後，其對該病毒株的效果明顯減少。不過該研究仍未經同行評審，而所有參與者都沒有入院或死亡。

阿斯利康的發言人表示，有關研究屬第一、二期試驗的一小階段，但指參與的志願者都是年輕而健康的人，因此現時未能證實疫苗對感染該變種病毒株、病情嚴重和留院人士的功效。不過該公司指已與牛津大學研發應對新變種病毒的疫苗，之後會迅速進行臨床測試，希望有需要時在秋季供應。

科學家認為，南非與英國及巴西的變種病毒的傳染力比一般病毒更強，而牛津大學在5日指出，阿斯利康的疫苗對英國變種病毒的效果與一般相若。

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