印度北部冰川斷裂引發洪災　9人死亡約125人失蹤

撰文： 許懿安 何文翰 最後更新日期： 2021-02-07 21:12

喜馬拉雅山2月7日有冰川斷裂，導致印度北阿肯德邦（Uttarakhand）傑莫利地區（Chamoli）一處堤壩被洪水沖破，有水力發電站被破壞。洪水直奔下游，一些人因走避不及罹難，一些位於下游的村莊須疏散居民。

印度《明特報》網站（livemint）報道，9名遇難者的遺體已被發現。當地首席部長稱，約125人失蹤，人數或進一步增加。

印藏邊境警察（Indo Tibetan Border Police）局長SS Deswal說，懷疑出事時約有100名工人在印度國營熱電公司（National Thermal Power Corporation Limited）的場地，另外在河中發現9至10具遺體。

印藏邊境警察發言人潘迪（Vivek Pandey）說，北阿肯德邦（Uttarakhand ）Tapovan地區楠達德維山 （Nanda Devi）部分冰川斷裂，破壞了兩個水力發電項目。

潘迪說，最少有150人在兩個發電站工作，未知他們命運如何。他指，在其中一個項目的隧道附近發現3具屍體。

有關部門7日發起搜索行動。官員說，多個救援團隊趕到受影響地區。

↓洪水從山上直奔下游

路透社7日引述目擊者稱，意外發生時大量泥土、石頭及水猶如山崩般在河谷奔流而下。名為拉納（Sanjay Singh Rana）的目擊者說：「它來得很快，沒時間去通知任何人」。

拉納的家位於上游、名為Raini的村莊。他接受路透社訪問是稱：「我（當時）覺得我們會被沖走。」