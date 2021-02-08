中美貿易｜美媒：拜登政府或試圖解決兩國貿易問題但面臨考驗

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-08 18:12

有分析認為，美中貿易摩擦未來仍可能持續，儘管拜登（Joe Biden）政府很可能會試圖解決兩國之間的貿易問題，但其面臨的一大問題是能否在與中國的談判中將指標轉向更有實質意義的方面。

美國《華爾街日報》2月7日援引一些分析人士的觀點指出，儘管美國2020年對華商品貿易逆差有所收窄，但兩國之間貿易摩擦仍可能會持續，這對試圖重塑美中經貿關係的拜登政府構成考驗。

分析人士認為，拜登政府很可能會試圖解決美中貿易問題，此舉將包含在未來雙方為改善雙邊關係的更廣泛討論中。

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）高級顧問斯科特・甘迺迪（Scott Kennedy）指出，拜登政府面臨的問題在於，能否將有關中國的對話，從貿易逆差這種「無關痛癢」的指標，轉向圍繞就業，創新、供應鏈韌性和國家安全等更有實質意義的指標上。

康奈爾大學（Cornell University）貿易政策教授普拉薩德 （Eswar Prasad）稱縱使美國對華貿易逆差有所收窄，但仍十分龐大。在拜登政府明確表示打算維持對華強硬立場的背景下，兩國貿易緊張局勢不會緩解。

內文稱根據拜登政府官員所說，他們在對前總統特朗普（Donald Trump）的政策評估，拜登政府沒說是否打算執行並擴大2020年初簽署的第一階段貿易協議

此外根據美國商務部公布的數據顯示，2020年美國對華商品貿易逆差3,108億美元，按年收窄10%，但總體商品貿易逆差中仍有三分之一來自中國，不過在美國商品和服務貿易逆差擴大的背景下，中國是為數不多的「亮點」之一。