特朗普彈劾審訊即將展開　主角不作供　參議院料速戰速決

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-08 16:06

美國前總統特朗普（Donald Trump）雖然已經卸任，但有關彈劾他的爭議未結束，彈劾審訊預計2月9日在參議院正式展開，主角特朗普已表明拒絕作供。美國媒體2月8日報道，由於參議院本周還要審議拜登（Joe Biden）政府的官員任命、抗疫紓困法案等，預計將會速戰速決，甚至可能會是美國史上最快完成的彈劾審訊。

圖為1月12日美國時任總統特朗普在白宮向媒體發言。（Getty）

成功彈劾機會低

在這場彈劾審訊中，眾議院內民主黨的彈劾代理人要求特朗普到參議院宣誓作供，但這個要求已在2月4日遭特朗普的法律團隊迅速拒絕，特朗普陣營批評彈劾聆訊違憲，所以不會出席。

民主黨若要成功彈劾特朗普，需要在參議院起碼獲得67票支持，現時民主黨在該院只有50席，所以外間估計成功彈劾機會甚低。

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料參議院速戰速決

《華爾街日報》指出，民主黨也預計彈劾審訊將會快速完成。民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）表示「參議院該周要做足三件事，包括我們要盡憲制責任舉行審訊，不會持續很長時間，我們也會推動提名人任命，並繼續推進抗疫法案。」

《新聞周刊》（Newsweek）甚至指，這可能會是美國史上最快結束的彈劾審訊。共和黨參議員克拉默（Kevin Cramer）表示，他認為審訊不會超過一個星期。