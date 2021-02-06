特朗普或自立門戶　美媒：或有64%共和黨選民加入

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-06 05:44

美國前總統特朗普（Donald Trump）離開白宮前，曾有消息指他可能自立門戶另組新政黨。雖然他目前未有公布計劃，但有民意調查顯示，特朗普一旦成事，有64%共和黨選民表示有意加入。

《國會山報》（The Hill）2月5日公布與哈里斯民意調查（HarrisX）的民調報告，他們在1月28至29日期間在網上訪問945名選民，當中有340人表示自己為共和黨人，誤差為正負三個百分點。

結果發現，有64%受訪的共和黨人表示，願意加入特朗普的新政黨，當中有32%人士更表示非常願意加入。另外亦有36%共和黨人表示不會或不太可能加入新政黨。除了共和黨人，有15%受訪民主黨人及28%獨立派人士都稱或會加入新政黨。而總體調查數據顯示，特朗普的新政黨可能吸引37%的選民加入。

圖為1月6日，時任美國總統特朗普在首都華盛頓的集會上發言。（AP）

哈里斯民意調查負責人內紹（Dritan Nesho）稱，結果表示即使發生國會騷亂事件，特朗普仍是一股不可小覷的政治力量。他受益於多元化的支持基礎，因此獲超過三分之一的選民支持，認為他可以處理很多民主黨和共和黨精英尚未妥善解決的問題。

內紹認為，如果特朗普脫離共和黨另組新政黨，很有可能成為美國第二大黨，令共和黨淪為第三政黨。

《華爾街日報》1月19日曾引述知情人士報道，特朗普正與身邊人研究成立「愛國黨」（Patriot Party），以便在離開白宮後能延續自己的政治影響力。不過，特朗普的顧問米勒（Jason Miller）之後澄清，特朗普的目標是協助共和黨在2022年贏回眾議院和參議院，因此未有籌組政黨的計劃。