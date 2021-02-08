喜馬拉雅冰川異常斷裂引發印度洪災　專家：或與全球暖化加速有關

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-08 17:22

喜瑪拉雅山冰川今年冬季異常斷裂，導致印度北阿肯德邦（Uttarakhand）2月7日發生致命洪災。由於正值寒冷冬季，為何冰川會異常斷裂引起各界關注。專家認為，這可能是當地氣候變遷及全球暖化造成。

《印度時報》8日引述瓦迪亞喜瑪拉雅地質研究所（Wadia Institute of Himalayan Geology）資深科學家梅赫塔（Manish Mehta）指，這是一個異常現象。

梅赫塔稱，通常在冬季，當地的冰川應保持在堅硬的結凍狀態，甚至冰川湖冰壁也因結凍而被牢牢固定；在這個季節的洪水，通常是由雪崩或山泥傾瀉引起，但這次卻似乎不是如此。

7日發生冰川斷裂的地方是Rishiganga河上游流域。根據梅赫塔2020年領導的一項研究發現，Rishiganga河上游8條冰川少了10%的冰量，這是3年以來最低；整個冰川的面積從1980年的243平方公里，減少到2017年的217平方公里，其中以冰川Uttari Nanda Devi的冰量減少最多，減少7.7%。

梅赫塔說，喜瑪拉雅地區冰川萎縮似乎比世界上其他地方都快，研究團隊繪製Rishiganga河上游冰川及Nanda Devi地區的冰川範圍和動態變化圖，發現多數冰川都在萎縮。他認為，在1990年代中期以來氣候暖化的背景下，冰河的加速融化可能與全球氣溫升高有關。