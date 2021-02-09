疫情全球大封鎖難阻全球暖化　2020年與2016年並列歷史上最熱年份

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-02-09 13:02

美國太空總署和國家海洋大氣管理局的科學家早前宣布，過去的2020年進入一個名為「Dead Heat」的時期，而2016年是有記錄以來地球最熱的一年。根據浮標和船隻的海洋溫度數據以及全球各地氣象站在陸地上測得的溫度來看，加上美國各機構都進行了獨立的分析，才得出了類似的結論。美國宇航局的分析顯示：2020年氣溫略高，而美國國家海洋和大氣管理局的分析則顯示：2016年略高，但這些評估的差異都是在誤差範圍內，因此這實際上是一個統計上的微小差異而已。

科學家稱平均氣溫會繼續上升，因為我們在向大氣排放大量溫室氣體。美國太空總署氣候學家加文施密特（Gavin Schmidt）稱這不是新常態，這是愈來愈多這種情況出現的先兆。

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厄爾尼諾和拉尼娜現象引起極端天氣

氣候學家加文施密特說，被稱為厄爾尼諾南方濤動（ENSO）的海洋氣候模式也就是我們所說的厄爾尼諾現象可以提高或降低全球溫度，這取決於它分別處於哪個階段。這種氣候類型變動的極端時期，即厄爾尼諾和拉尼娜現象，會在世界很多區域引起極端的天氣（比如洪水和乾旱）。依靠農業和漁業的開發中國家，特別是太平洋沿岸的國家，所受影響最大。

厄爾尼諾現象在2020年初開始減弱，另一方面在2016年的厄爾尼諾現象使氣溫大幅上升。如果沒有這厄爾尼諾現象的話，2020年將是迄今為止有記錄以來最溫暖的一年，但是從更大的角度來看，這些紀錄並不能表示全部。沃斯說：「過去六到七年的氣溫確實超過了其他記錄，證實了我們所看到的地球快速加溫時期，而且過去四十年中的每一年都比前一年還要更暖和，若這情況再持續下去恐怕地球的未來將會成為一顆火球。

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