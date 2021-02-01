各國若未遵守《巴黎協定》　全球或再升2.9度　95%物種將面臨滅絕

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-02-01 20:27

各國政府未能嚴格遵守《巴黎協議》



一組著名的科學家團隊向地球上的所有人類發出了的警告：人類必須採取緊急行動來應對氣候變化，否則我們預測將會有一個大規模滅絕、無法想象的死亡人數和毀滅性的未來即將來臨。

來自於亞利桑那大學的研究團隊，研究名為《近期氣候變遷之反應，揭示物種滅絕和生存的驅動因素》，2020年2月10 日刊登在《美國國家科學院院刊》上。該研究指出，只要全球溫度升高攝氏0.5度，將有一半的物種在當地滅絕（又稱「局部滅絕」），倘若溫度升高攝氏2.9度，則有高達95%的物種將在當地滅絕。

該研究作者之一的亞利桑那大學生物學教授約翰‧維恩斯（John Wiens）感嘆地說：「某種程度上來說，這是我們自找的。如果我們遵守《巴黎協議》的決議，到了2070年我們大概只會損失5分之1的物種，然而現在各國政府並沒有嚴格遵守，美國又退出了巴黎協議，情況只會越來越糟。」

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物種正在快速滅絕

專家們多年來就一直警告，氣候變化的嚴重性正導致物種滅絕，迫使動物們得離開原本的家園，讓世界各地變得充滿敵意。但據《衛報》報道，史丹福大學的科學家團隊以及來自美國和國際多個研究機構的科學家在一份新報告中警告稱，世界各國領導人似乎仍無法應對即將到來的毀滅性災難，承認氣候變化是個問題很容易，但要改變我們生活的方式是如此之多，以至於我們很難將其整個概念化。

有44%的物種局部滅絕

研究人員研究了全球581個地區的538個物種，並每10年進行一次調查，他們發現隨着時間的推移，目前已經有44%的物種局部滅絕或完全滅絕，且氣溫的上升絕對是物種滅絕的關鍵，因此位於熱帶地區的動物首當其衝將會是第一批的「氣候難民」，熱帶地區動物的滅絕可能性是溫帶地區的兩倍至四倍。

這份新報告從150多項氣候變化研究中總結了這個結論，並於最近發表在《保護科學前沿》(Frontiers in Conservation Science)雜誌上。科學家們寫到：「事實上，生物圈及其所有生命形式（包括人類）面臨的威脅是如此之大，以至於即使是消息靈通的專家也難以把握。」儘管如此，這份報告背後的科學家表示，只要世界真正採取果斷行動，仍然有時間避免一些最具破壞性的氣候變化影響。

報告中總結說：「我們的目標不是號召人們投降，而是把重點放在各國領導人身上，為他們提供一個現實的情況，讓他們瞭解地球的現狀並作出行動帶領各國民眾為地球付出一份心力。」

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