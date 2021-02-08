印度洪災增至20死　救援人員致力清理受災隧道　尋找數十名被困者

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-08 21:34

位於喜馬拉雅山脈的楠達德維山（Nanda Devi）冰川2月7日部分斷裂，洪水導致印度北阿肯德邦（Uttarakhand）的陶利根加河（Dhauliganga River）水位暴漲。傑莫利地區（Chamoli）一處有堤壩被洪水及泥石等破壞，2個水力發電站及村莊等被沖毀。

北阿肯德邦警察局長庫馬爾（Ashok Kumar）對美國有線新聞網絡（CNN）說，在受影響地區找到逾20具遺體，另有177人失蹤，當中包括被困於隧道的35名工人。那一個規模較大的、國有水力發電站項目。

災後翌日搜救重點就是那條隧道。英國廣播公司（BBC）引述一名官員稱，約35至40名工人在一條隧道內被困。此前在7日，工作人員在位同一地盤內一條較小的隧道內救出12人。

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英國廣播公司（BBC）8日引述高級警官向媒體稱，一條位於塔博文（Tapovan）地區的橋樑被沖走，連接13個村莊的道路因此中斷，有2500人因此與外界隔絕。官員安排以空投方式，向災民運送食物包。救援人員8日已接觸到所有村莊，開始救援工作。

當地7日發生冰川斷裂，斷裂的部門墜入陶利根加河後導致水位大幅上漲，連同泥土及石頭等直撲河流下游，沖毀水力發電站的大壩、多座橋樑以河岸旁部分房屋，當時身在水力發電站工作的百多名工人失蹤。

BBC在8日引專家稱，仍未清楚冰川裂開的成因。