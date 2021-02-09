拜登與莫迪通話　強調鞏固兩國戰略關係促進印太地區和平

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美國總統拜登（Joe Biden）2月8日與印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話，雙方討論了一系列地區問題及共同的優先事項，希望鞏固美印的戰略伙伴關係。

2020年11月7日，莫迪在Twitter發文祝賀拜登勝選。（Twitter@narendramodi）

莫迪在Twitter發文稱，他向拜登轉達了他的良好祝願，兩國領導人同意加強在應對氣候變化方面的合作。

莫迪的另一條帖文中寫道：「拜登總統和我致力於建立一個以規則為基礎的國際秩序，我們期待鞏固兩國的戰略伙伴關係，以進一步促進印太地區及其他地區的和平與安全。」

白宮發表聲明指，美印兩國領袖同意繼續密切合作，以促進自由和開放的印度太平洋地區，包括通過「四方安全對話」（Quad）機制支持航行自由，領土完整和更強大的區域架構。

拜登和莫迪亦同意，兩國就抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情方面緊密合作，在氣候變化方面恢復合作夥伴關係，捍衛包括緬甸在內的全球民主制度和規範。

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